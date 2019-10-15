В ЄБРР заявили, що перегляд зеленого тарифу завдасть збитків Україні та відверне інвесторів

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В ЄБРР прокоментували ситуацію навколо зеленого тарифу

Україна виплатить за рішеннями міжнародних судів значно більше коштів, ніж хочуть заощадити ініціатори перегляду зеленого тарифу. Про це заявила старший банкір департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна, передає РБК-Україна з посиланням на "Главком".

Вона нагадала, що деякі країни здійснили ретроспективний перегляд зеленого тарифу і отримали судові позови до міжнародного арбітражу, які програли.

"Були випадки. Але ж потім платежі по міжнародним арбітражам перевищать ті суми, які вони зараз заощадять. То який сенс навіть з точки зору розрахунків це робити?", - заявила Єрьоміна.

Вона висловила сподівання, що ініціативу представників української влади знизити зелений тариф не буде реалізовано і іноземних інвесторів не налякав процес обговорення такої можливості.

"Я сподіваюсь, що ще інвестори не відвернулися від України і обережно дивляться у наш бік. Я сподіваюся, просто не відбудеться якихось кардинальних кроків і що діалог буде ефективний, і представники комітету почують аргументи, які фактично працюють на користь України і всіх жителів цієї країни", - зазначила Єрьоміна.

Раніше голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков заявив, що ретроспективний перегляд зелених тарифів спровокує судові позови від компаній, які отримали їх згідно з законом, а також негативно вплине на розвиток зеленої енергетики в Україні і інвестиційний клімат в цілому.

Нагадаємо, комітет ВР з енергетики та ЖКУ під головуванням Андрія Геруса запропонував знизити зелені тарифи, незважаючи на те, що законодавством України гарантовано збереження зелених тарифів стабільними до 2030 року.