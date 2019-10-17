Зеленський підписав закон про концесії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, підписав закон "Про концесії" № 155-ІХ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Документом вдосконалюється правове регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України і розвиток інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, які будуть відповідати міжнародній практиці

Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.

Він передбачає запровадження єдиної процедури ініціювання та прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства для всіх форм державно-приватного партнерства, зокрема концесії.

Також закон запроваджує прозору процедуру вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів; можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів, конкурсної документації; надійні гарантії для концесіонерів і кредиторів; чітке регулювання права власності на об'єкт концесії, метою якого є збереження за державою / територіальною громадою права власності на об'єкт концесії

В документі також передбачена процедура трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря за умови внесення додаткових інвестицій.

Крім того, закон дає можливість заміни концесіонера у разі неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

Документом також врегульовано особливості концесії на ринках, які перебувають у стані природної монополії; особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії.

Також закон дає можливість вирішення спорів в міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражі, а також запроваджує прозору процедуру контролю та моніторингу виконання концесійних договорів тощо.

Нагадаємо, 3 жовтня цей закон Верховна рада підтримала у другому читанні.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Верховній раді до 1 жовтня 2019 року прийняти закон про концесії.

У квітні комітет з питань економічної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти проект закону №8125 про концесії у другому читанні. Однак документ так і не був розглянутий у другому читанні.