Набув чинності закон про концесію

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Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України

Закон "Про концесію" № 155-ІХ 20 жовтня набув чинності. Документ раніше був опублікований у виданні "Голос України".

Так, він набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, крім положень, що визначають використання електронної торгової системи, які набувають чинності з дня початку функціонування ЕТС для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу і публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, переданого в концесію, але не пізніше 1 жовтня 2020 року.

Законом вдосконалюється правове регулювання концесійної діяльності, що, в свою чергу, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розвиток інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера і підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, які будуть відповідати міжнародній практиці.

Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України із метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.

Він передбачає введення єдиної процедури ініціювання та прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства для всіх форм державно-приватного партнерства, зокрема концесії.

Також закон вводить прозору процедуру вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), передбачає можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів; можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів, з конкурсною документацією; надійні гарантії для концесіонерів і кредиторів; чітке регулювання права власності на об'єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об'єкт концесії.

У документі також передбачена процедура трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря за умови внесення додаткових інвестицій.

Крім того, закон дає можливість заміни концесіонера в разі неналежного виконання ним своїх зобов'язань.

Також урегульовані особливості концесії на ринках, які перебувають у стані природної монополії; особливості концесії з будівництва та експлуатації автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії.

Документ прописує можливість вирішення спорів у міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражах, а також впроваджує прозору процедуру контролю та моніторингу виконання концесійних договорів тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підписав закон "Про концесію" № 155-ІХ. Так, 3 жовтня даний закон Верховна рада підтримала в другому читанні.

Раніше глава держави доручив Верховній раді до 1 жовтня 2019 року схвалити закон про концесію.

У квітні комітет з питань економічної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти проект закону №8125 про концесію у другому читанні. Однак документ так і не був розглянутий нардепами.