Зеленский сменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС

Что изменилось в составе делегации

Документ вносит изменения в предыдущий указ от 21 июня 2024 года.

Согласно новому решению, в состав делегации включены или утверждены около двух десятков должностных лиц - представителей различных министерств и государственных органов.

Кто возглавил переговоры с ЕС

Главным переговорщиком и главой украинской делегации определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Он будет отвечать за переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Кто покинул делегацию

Указом также выведено из состава делегации предыдущую руководительницу - Ольгу Стефанишину, а также еще 15 человек.

Как известно, с конца августа 2025 года Стефанишина занимает должность посла Украины в США.