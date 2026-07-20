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Зеленский собрал спецставку с командирами корпусов и производителями оружия

22:11 20.07.2026 Пн
3 мин
Украина готовится к возможным вызовам со стороны России уже этой осенью
aimg Мария Науменко
Зеленский собрал спецставку с командирами корпусов и производителями оружия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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На специальном заседании Ставки командиры корпусов озвучили производителям оружия и представителям правительства потребности фронта, а также проблемы со снабжением и качеством продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам президента, впервые в таком формате состоялось прямое общение между командирами корпусов, украинскими производителями вооружения и военной техники, представителями Министерства обороны, Министерства финансов и профильных спецслужб.

В заседании приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, а также представители "Хартии", "Азова" и предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Какие вопросы обсудили на Ставке

Основное внимание участники уделили практическим вопросам. В частности, речь шла об обеспечении войск, задержках со снабжением, проблемах с закупками, необходимости дополнительного финансирования и заключения контрактов. Также обсудили производство и снабжение беспилотников разных типов, наземных роботизированных комплексов, дальнобойных артиллерийских боеприпасов и другого вооружения, которое необходимо на самых горячих участках фронта.

По итогам заседания стороны договорились положить начало постоянному формату взаимодействия между командирами корпусов, производителями вооружения и правительственными структурами. Координировать эту работу Министерство обороны и СНБО.

Дефекты оружия и подготовка к осени

Отдельно на Ставке обсудили случаи выявленных дефектов военной продукции при ее использовании в боевых условиях. Зеленский подчеркнул, что производители должны оперативно реагировать на такие замечания и устранять недостатки.

Президент также сообщил, что уже завтра проведет аналогичные встречи с другими командирами корпусов, чтобы получить обратную связь от всей системы Сил обороны.

Кроме того, по словам Зеленского, по результатам этих обсуждений будут скорректированы отдельные элементы оборонной стратегии и определены первоочередные задачи по производству и поставке вооружения. Отдельное внимание было уделено вопросам противовоздушной обороны и задачам для украинской дипломатии.

Президент подчеркнул, что Украина должна войти в август максимально подготовленной и готовой к разным сценариям развития событий осенью.

"Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к разным вариантам событий и поведения России осенью", - подытожил глава государства.

Напомним, в последние дни президент Владимир Зеленский проводит серию совещаний с военным командованием по ситуации на самых сложных участках фронта.

После консультаций с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым он анонсировал новые решения для украинской армии.

Кроме того, 20 июля глава государства во второй раз за два дня встретился с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, чтобы обсудить текущую ситуацию на фронте.

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