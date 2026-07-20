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Зеленский второй раз за два дня встретился с Горбатюком из Генштаба

15:44 20.07.2026 Пн
2 мин
О чем глава государства говорил с военным командиром?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский второй раз за два дня встретился с Горбатюком из Генштаба Фото: Владимир Горбатюк (t.me/V_Zelenskiy_official)
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В понедельник, 20 июня, президент Украины второй раз за два дня встретился с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командующим Объединенных сил Михаилом Драпатым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком", - отметил глава государства.

Президент также поблагодарил Драпатого за разговор и добавил, что они обсудили многие вещи.

Зеленский также отметил важность слаженного применения опыта всех составляющих Сил обороны Украины.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский провел совещание с Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовым войском Олегом Апостолом.

Во время встречи военное руководство доложило об обстановке на Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. По словам главы государства, украинские защитники и дальше успешно уничтожают российские силы и не дают оккупантам достичь поставленных целей.

Отдельно участники совещания обсудили реализацию договоренностей с международными партнерами по оборонной помощи. Среди ключевых направлений - укрепление системы противовоздушной обороны и выполнение всех контрактов на производство беспилотников.

В то же время, в последние дни Зеленский проводит ряд совещаний с военным командованием, посвященных ситуации на самых горячих участках фронта.

Также президент сообщил о подготовке новых решений для украинской армии после консультаций с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Как отметил Зеленский, эти шаги будут направлены на дальнейшее развитие и обеспечение сил обороны Украины.

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