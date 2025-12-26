ua en ru
Зеленский о мирных переговорах: Россия тормозит и пытается тратить время зря

Киев, Пятница 26 декабря 2025 19:18
UA EN RU
Зеленский о мирных переговорах: Россия тормозит и пытается тратить время зря Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

В ближайшие дни Украина и США могут достигнуть прогресса в мирных переговорах. Но Россия тормозит дипломатию и пытается тратить время зря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Разговор с Карни

Глава украинского государства рассказал, что провел телефонный разговор с премьером Канады Марком Карни. Он проинформировал главу канадского правительства о дипломатической работе с США и о первых документах, которые "можно сказать готовы".

По словам Зеленского, в ближайшее время "многое может быть сделано" как на двустороннем уровне между Украиной и США, так и с "коалицией решительных".

"Важно, чтобы мы все вместе и конструктивно придавали Украине защиту жизни, силы - нашим фронтовым позициям и эффективности - переговорному процессу. Сегодня именно Россия является стороной, которая тормозит и пытается тратить время впустую", - добавил он.

Разговор с Рютте

Также Зеленский поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, были скоординированы позиции перед встречей во Флориде.

"Мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием миру. И будем работать в дальнейшем оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее", - добавил президент.

Он уточнил, что отдельно обсуждалась совместная работа с Рютте для гарантирования безопасности и наработки согласованных позиций Европы.

Что говорят в РФ о переговорах

Напомним, вчера, 25 декабря, представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что в переговорном процессе с США есть "медленный прогресс".

При этом сегодня, 26 декабря, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о том, что США и Россия "приблизились к решению" для завершения войны в Украине. В то же время он нафантазировал, что мирный план Украины отличается от того, который предлагают США.

