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Меркель пояснила, чому виступила за проведення саміту ЄС-Росія

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Німеччина, Понеділок 28 червня 2021 14:25
Меркель пояснила, чому виступила за проведення саміту ЄС-Росія Фото: Меркель пояснила, чому виступила за проведення саміту ЄС-Росія (bundesregierung.de)
Автор: Андрій Василюк

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними з низки ряду питань. Вона вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Про це Меркель заявила 28 червня, передає Reuters.

"Тут я вважаю, що краще не тільки поговорити між собою, але і поставити перед російським президентом ці речі і сказати "на такій основі плідна співпраця не може відбуватися ", - сказала Меркель німецьким та французьким законодавцям.

У п'ятницю лідери Європейського Союзу відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт з Росією після того, як Польща та країни Балтії виступили проти.

Меркель заявила, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам ознайомитися з форматами та умовами, за яких можуть тривати переговори з Москвою.

"Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети", - сказала вона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за діалог з Путіним та запропонувала провести саміт ЄС-Росія. Її підтримав Еммануель Макрон.

Більшість інших країн Євросоюзу розкритикували ініціативу Німеччини та Франції.

МЗС України викликало послів Франції та Німеччини для пояснення ініціативи лідерів їхніх країн щодо проведення саміту ЄС та Росії.

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Ангела Меркель
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