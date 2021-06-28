Меркель пояснила, чому виступила за проведення саміту ЄС-Росія

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними з низки ряду питань. Вона вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну варто прямо сказати, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

"Тут я вважаю, що краще не тільки поговорити між собою, але і поставити перед російським президентом ці речі і сказати "на такій основі плідна співпраця не може відбуватися ", - сказала Меркель німецьким та французьким законодавцям.

У п'ятницю лідери Європейського Союзу відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт з Росією після того, як Польща та країни Балтії виступили проти.

Меркель заявила, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам ознайомитися з форматами та умовами, за яких можуть тривати переговори з Москвою.

"Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети", - сказала вона.