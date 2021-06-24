Меркель виступила за діалог з Путіним: офіційна заява
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.
Про це Меркель сказала, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі.
За її словами, ЄС має сформулювати порядок спільних стратегічних інтересів з Росією, йдеться про захист клімату, безпеку.
"Я вважаю, що ЄС повинен шукати прямий контакт з Росією і російським президентом", - заявила вона.
Канцлер Німеччини заявила, що Європейський союз повинен шукати власні переговорні формати з Росією.
Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Еммануель Макрон.
Нагадаємо, секретар РНБО назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму.
До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна підтримка Макрона та Меркель в питанні урегулювання ситуації на Донбасі. Але Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.