Саміт ЄС-Росія був би подарунком Путіну за агресивну політику, - прем'єр Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив против саміту ЄС-Росія. Цей саміт був би подарунком для російського президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє TVN24.
Він заявив, що Європейська Рада відкинула пропозицію перезавантажити відносини з Росією і організувати зустріч на найвищому рівні без припинення агресивної, провокативної політики Росії щодо найближчих сусідів та країн ЄС.
"Сьогодні це була б свого роду нагорода для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів, різного роду атак", - заявив польський прем’єр.
Разом з тим, Європейська Рада засудила хакерські атаки на країни ЄС, зокрема Польщу та Ірландію.
Крім того, голова МЗС України прокоментував звернення Євроради до Росії щодо санкцій. За його словами, що це реалістичний підхід замість незаслужених подарунків.
Нагадаємо, Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним.
Зазначимо, канцлера Німеччини Ангела Меркель виступила за діалог з Путіним.