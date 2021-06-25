Саміт ЄС-Росія був би подарунком Путіну за агресивну політику, - прем'єр Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив против саміту ЄС-Росія. Цей саміт був би подарунком для російського президента Володимира Путіна.

Він заявив, що Європейська Рада відкинула пропозицію перезавантажити відносини з Росією і організувати зустріч на найвищому рівні без припинення агресивної, провокативної політики Росії щодо найближчих сусідів та країн ЄС.

"Сьогодні це була б свого роду нагорода для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів, різного роду атак", - заявив польський прем’єр.

Разом з тим, Європейська Рада засудила хакерські атаки на країни ЄС, зокрема Польщу та Ірландію.