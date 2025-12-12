Зеленский совершит неожиданный визит в Германию, - СМИ

Мирный план США

Напомним, недавно США презентовали мирный план, который изначально состоял из 28 пунктов. Часть из них была откровенно пророссийская. Речь шла о значительных уступках Украины - вывод войск из Донецкой и Луганской областей, сокращение численности армии, отказ от вступления в НАТО и не только.

Первоначальный план не устраивал не только Украину, но и Европу. В частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что он контактировал по поводу корректировки плана с американскими чиновниками.

На фоне разработки мирного плана переговорные команды Украины и США провели несколько встреч. Они состоялись в Швейцарии и США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что результатом такого диалога стала наработка 20 пунктов - первоначальный мирный план фактически сократили.

В среду, 10 декабря, стало известно, что советники по нацбезопасности Украины, Франции, Германии и Великобритании разработали и передали США свое видение американского мирного плана.

Издание Axios сообщило, что 13 декабря Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов американского плана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт впоследствии заявила, что президент США Дональд Трамп уже устал "от встреч ради встреч", поэтому США отправят своего представителя на переговоры только в том случае, если появится возможность подписания мирного соглашения.

Перед этим в The Wall Street Journal была информация, что Трамп потребовал от европейских лидеров надавить на Зеленского для принятия мирного плана США.