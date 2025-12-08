Мирный план сократили до 20 пунктов, США ищут компромисс по территориям, - Зеленский

Мирный план США сократили до 20 пунктов, при этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, компромиссы возможны, но по территориям их нет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, продолжается работа над мирным планом США. Сейчас стороны планируют продолжить консультации, обсуждая детали плана и возможные пути его практической реализации.

Он уточнил, что американская сторона уже сократила первоначальный мирный план с 28 до 20 пунктов, стремясь упростить процесс переговоров и найти компромиссные решения с обеих сторон.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам и ценит поддержку США. По его словам, сокращение количества пунктов плана не означает уступок в ключевых вопросах для Украины, а наоборот - позволяет более четко сосредоточиться на реалистичных и безопасных шагах для достижения мира.

Он добавил, что Украина оставляет за собой право на полное восстановление суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Американцы ищут компромиссы по многим вопросам, но по территориям для нас компромиссы недопустимы", - подчеркнул Зеленский.

Сокращение пунктов плана может ускорить процесс переговоров, но в то же время оставляет открытыми самые сложные и болезненные вопросы, в частности возвращение Крыма и востока Донбасса под контроль Украины.