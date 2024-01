Зеленский заявил, что отношения между Украиной и Британией не зависят от того, кто у власти

"Мы построили наши отношения (с Британией, - ред.), как бы это ни прозвучало, но благодаря этой войне. Мы построили их очень-очень крепкими. Мы знаем, что мы рассчитываем друг на друга..." - сказал глава государства.

Отвечая на вопросы интервьюера относительно ожидаемых в этом году выборов в Соединенном королевстве, по результатам которых может смениться премьер страны, Зеленский подтвердил убеждение, что это не повлияет на межгосударственные отношения.

"Независимо от того, кто сидит на Даунинг-стрит или Банковой, так что я думаю так", - отметил украинский президент.

Он добавил, что Лондон ясно демонстрирует свою поддержку Украины даже в трудные периоды.

"Когда у вас сложный период, вы действительно видите - кто остается с вами (поддерживает вас) в тот день, когда каждый звонит вам и говорит: у вас есть 5 дней... это очень важный момент", - подчеркнул Зеленский.

