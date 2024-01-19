Зеленский заявил, что отношения между Украиной и Британией не зависят от того, кто у власти

Киев и Лондон выстроили прочные отношения на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ. Они не зависят от того, кто будет представлять власть как в Украине, так и в Великобритании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью британскому телеканалу Channel 4 News .

"Мы построили наши отношения (с Британией, - ред.), как бы это ни прозвучало, но благодаря этой войне. Мы построили их очень-очень крепкими. Мы знаем, что мы рассчитываем друг на друга..." - сказал глава государства.

Отвечая на вопросы интервьюера относительно ожидаемых в этом году выборов в Соединенном королевстве, по результатам которых может смениться премьер страны, Зеленский подтвердил убеждение, что это не повлияет на межгосударственные отношения.

"Независимо от того, кто сидит на Даунинг-стрит или Банковой, так что я думаю так", - отметил украинский президент.

Он добавил, что Лондон ясно демонстрирует свою поддержку Украины даже в трудные периоды.

"Когда у вас сложный период, вы действительно видите - кто остается с вами (поддерживает вас) в тот день, когда каждый звонит вам и говорит: у вас есть 5 дней... это очень важный момент", - подчеркнул Зеленский.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Помощь Украине от Британии

Напомним, Великобритания является одним из главных союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Она поддерживала нашу страну еще с самого начала полномасштабного вторжения террористов.

С начала широкомасштабной войны Лондон оказывал Киеву не только гуманитарную, но и военную, а также финансовую поддержку. В частности речь идет о танках Challenger 2 и дальнобойных ракетах Storm Shadow. В том же числе Британия помогает с обучением украинских пилотов на истребителях F-16.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Британию, где провел ряд важных встреч.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским. в Киеве Сунак анонсировал выделение крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

Лидеры также подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.