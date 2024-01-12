Британия объявила о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине
Великобритания выделила крупнейший с начала войны пакет помощи Украине.
Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Мы являемся одним из самых значительных сторонников Украины, особенно когда речь идет о предоставлении военной помощи. Я рад быть здесь сегодня, чтобы объявить об увеличении помощи, которую мы предоставляем": - заявил он.
По словам британского премьера, помощь, которую уже предоставил Лондон, рассчитана до начала этого года.
"Великобритания хочет сегодня объявить о крупнейшем пакете помощи с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов. Это значит больше безопасности, больше противотанковых средств, больше ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов, подготовка тысяч украинских воинов.", - заявил Сунак.
Он добавил, что еще 200 млн фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов.
"Это будет самая большая помощь среди любых других государств. В целом Великобритания предоставила помощь Украине на 12 млрд фунтов", - заявил премьер.
Он отметил, что увеличение военной помощи свидетельствует о серьезности ситуации и решимости Британии поддержать Украину.
"И именно поэтому я нахожусь здесь с первым зарубежным визитом в этом году, первым иностранным лидером, посетившим Украину в этом году", - подчеркнул он.
Визит Сунака в Киев
12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Сунак заявлял, что целью его визита является показать, что поддержка Украины не будет ослабевать со стороны Британии. Также премьер заверил, что Лондон будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.
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