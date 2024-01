Зеленський заявив, що відносини між Україною і Британією не залежать від того, хто у владі

"Ми побудували наші відносини (з Британією, - ред.), як би це не пролунало, але завдяки цій війні. Ми побудували їх дуже-дуже міцними. Ми знаємо що ми розраховуємо на один одного..." - сказав глава держави.

Відповідаючи на питання інтерв'юера щодо очікуваних цього року виборів у Сполученому королівстві, за результатами яких може змінитися прем'єр країни, Зеленський підтвердив переконання, що це не вплине на міждержавні відносини.

"Незалежно від того, хто сидить на Даунінг-стріт чи на Банковій, так що я думаю так", - зауважив український президент.

Він додав, що Лондон чітко демонструє свою підтримку України навіть у важкі періоди.

"Коли у вас складний період, ви дійсно бачите - хто залишається з вами (підтримує вас) в той день, коли кожен дзвонить вам і каже: у вас є 5 днів... це дуже важливий момент", - наголосив Зеленський.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9