Зеленський заявив, що відносини між Україною і Британією не залежать від того, хто у владі

Київ та Лондон побудували міцні відносини на тлі широкомасштабної військової агресії РФ. Вони не залежать від того, хто представлятиме владу як в Україні, так і у Великій Британії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News .

"Ми побудували наші відносини (з Британією, - ред.), як би це не пролунало, але завдяки цій війні. Ми побудували їх дуже-дуже міцними. Ми знаємо що ми розраховуємо на один одного..." - сказав глава держави.

Відповідаючи на питання інтерв'юера щодо очікуваних цього року виборів у Сполученому королівстві, за результатами яких може змінитися прем'єр країни, Зеленський підтвердив переконання, що це не вплине на міждержавні відносини.

"Незалежно від того, хто сидить на Даунінг-стріт чи на Банковій, так що я думаю так", - зауважив український президент.

Він додав, що Лондон чітко демонструє свою підтримку України навіть у важкі періоди.

"Коли у вас складний період, ви дійсно бачите - хто залишається з вами (підтримує вас) в той день, коли кожен дзвонить вам і каже: у вас є 5 днів... це дуже важливий момент", - наголосив Зеленський.

We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on screen President to war time President, loathed in the Kremlin but respected across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Велика Британія є одним з головних союзників України у протистоянні російські агресії. Вона підтримувала нашу країну ще з самого початку повномасштабного вторгнення терористів.

З початку широкомасштабної війни Лондон надавав Києву не лише гуманітарну, але й військову, а також фінансову підтримку. Зокрема мова йде про танки Challenger 2 й далекобійні ракети Storm Shadow. У тому ж числі Британія допомагає із навчанням українських пілотів на винищувачах F-16.

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав Британію, де провів низку важливих зустрічей.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. У Києві Сунак анонсував виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

Лідери також підписали історичну угоду між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.