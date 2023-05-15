Зеленский встретился с премьером Британии Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком во время своего визита в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сунака в Twitter.
Британский премьер опубликовал фото объятий с Зеленским, написав "С возвращением".
Welcome back, @ZelenskyyUa pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
Отметим, что Зеленский прилетел в Британию на вертолете.
РБК-Украина сообщало, что после визитов в Италию, Германию и Францию президент Украины направился в Лондон.
Напомним, Великобритания планирует передать Украине ударные дроны большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.
Британия также приступит к обучению украинских пилотов для применения самолетов F16.
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