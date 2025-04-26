Зеленский заявил, что китайцы изготавливают дроны на заводах РФ, ждет реакции Пекина
Президент Владимир Зеленский рассказал об имеющихся у Украины доказательствах работы граждан Китая на заводах в РФ по производству ударных беспилотников. Эти БПЛА затем применяются росармией для обстрелов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вторую часть интервью Зеленского основателю Daily Wire Бену Шапиро.
Глава украинского государства отметил, что несмотря на недавнее взятие в плен китайских граждан, участвовавших в войне на стороне РФ, официальный Пекин заверил, что "нет никаких доказательств того, что Китай каким-то образом участвует в этих боевых операциях".
Вместе с тем Зеленский сказал, что у него все же "есть вопросы".
"У нас есть информация, что Китай работает, китайцы работают на российских заводах и они производят дроны. Дроны, которыми убивают украинцев. У нас есть доказательства, у нас есть факты", - рассказал он.
Поэтому президент ожидает, что китайская сторона должна отреагировать на такую ситуацию, и отметил, что Украина может показать Пекину эту информацию.
"У нас все это есть. Теперь скажите мне, если Китай, или руководство Китая этого не знает. Например, а граждане Китая, технические работники, работают в России и производят дроны, и эти дроны убивают нас, украинцев. Теперь, если руководство Китая не знает, что граждане Китая, а мы взяли некоторых из них как военнопленных, они воюют своим оружием, они убивают нас. Тогда скажите мне, это какое-то оправдание ситуации?" - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что неявные данные могут указывать на справедливость утверждений о том, что Китай действительно поддерживает Россию.
"Я думаю, что мы говорим честно, потому что китайцы не работают на наших заводах. Они не производят оружие, которое мы используем для защиты от русских. Китайцы не воюют вместе с нашими людьми с оружием в наших войсках Украины... Поэтому, возможно, руководство не знает, но это не значит, что вы не должны на это реагировать", - озвучил мнение Зеленский.
Зеленский считает, что Пекин должен "ответить на это", ведь "вся эта ситуация... как-то вовлекает вас или втягивает вас в ситуацию, что есть этот союз с Россией".
Китайская помощь РФ в войне с Украиной
Напомним, несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, официальный Пекин неоднократно отрицал поставки оружия любой стороне. Также китайская сторона уверяла, что не причастна к войне РФ против Украины.
Вместе с тем было большое количество доказательств того, что Китай помогает России обходить западные санкции, что, в частности, позволяет Кремлю подпитывать свою "военную машину".
В частности, в сентябре 2024 года сообщалось, что Запад имеет доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. И это может означать существенную эскалацию привлечения Пекина в войну в Украине.
Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Тогда Министерство иностранных дел Китая заявило, что официальный Пекин "выясняет ситуацию" с Украиной.
Впоследствии украинский президент также рассказал, что стране известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. При этом РБК-Украина публиковало документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.
Добавим, недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Китай передает России оружие. Речь идет о порохе и артиллерии.
Спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на слова главы украинского государства, заверил, что это якобы ложная информация.
22 апреля на пресс-конференции президент Зеленский рассказал, что Россия могла украсть китайские технологии для дронов. Также он добавил, что СБУ передаст Китаю соответствующую информацию.
Также на днях посол Китая в Украине Ма Шенкунь посетил МИД Украины дел из-за недавно выявленных фактов участия граждан КНР в войне на стороне РФ, и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории страны-агрессора.
23 апреля в Пекине отреагировали на вызов посла Китая в Украине "на ковер" в МИД за помощь России в войне. Китай назвал такие обвинения "безосновательными".
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