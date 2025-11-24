ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: кандидатов на министров энергетики и юстиции согласуют с фракцией СН

Киев, Понедельник 24 ноября 2025 18:57
UA EN RU
Зеленский: кандидатов на министров энергетики и юстиции согласуют с фракцией СН Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Украины Юлия Свириденко (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Кандидатов на должности министра энергетики и министра юстиции будут согласовывать с народными депутатами от "Слуги народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства рассказал, что провел совещание с чиновниками правительства, в том числе с премьером Юлией Свириденко.

Назначение министров

Одной из тем обсуждений стал подбор кадров на должности министра энергетики и министра юстиции Украины.

"Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров. Именно так это обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе встрече с фракцией", - рассказал президент.

"Зимняя поддержка"

Также на совещании поднимался вопрос "Зимней поддержки" для украинцев.

Глава государства отметил, что уже начались первые выплаты - как для тех, кто подавал заявки в "Дії", так и для тех, кто подавал заявки на "Укрпочте".

По его словам, количество заявок увеличивается в большом темпе, но для этого предусмотрено достаточное количество средств.

Президент обратил внимание, что оформить заявку можно будет до Рождества, а использовать деньги - до июня.

"Будут выполнены и все другие наши программы поддержки, и полное обеспечение социальных расходов государства - это один из приоритетов для правительства", - заверил Зеленский.

Восстановление энергосистемы

В ходе совещания также были доклады о восстановительных работах в энергосистеме после ударов российских оккупантов.

По словам главы государства, правительство готовит нормативные решения, которые, в частности, предусматривают более дешевые цены на природный газ для нужд когенерационных установок. Также планируется провести дерегуляцию процедур по установлению таких установок.

Также, как отметил Зеленский, правительство должно обеспечить срочное завершение всех конкурсных процедур по строительству новых генерирующих мощностей.

"Увеличиваем резерв оборудования. Поручил продолжать соответствующую работу с партнерами ради достаточной поддержки нашего обновления", - добавил он.

Увольнение Галущенко и Гринчук

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

Это произошло, поскольку как Галущенко, так и Гринчук фигурировали на "пленках" скандального бизнесмена Тимура Миндича, который подозревается в участии в коррупционной схеме в сфере энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Минэнерго Министерство юстиции Украины Юлия Свириденко
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины