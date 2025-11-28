Кабмин снова перезагрузят? Зеленский потребовал "четких выводов" по всем министрам
Всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, он ожидает, что премьер Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в духе диалога и единства обеспечит для Украины три вещи.
Первая - принятие бюджета на 2026 год. Речь о способности государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую стойкость.
Также Зеленский обратил внимание, что он ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции.
"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимой, и этой войне", - добавил он.
Президент также рассказал, что он говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах.
"В скором времени будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - уточнил он.
Летняя перезагрузка Кабмина
Напомним, последняя перезагрузка Кабинета министров Украины произошла только недавно - 17 июля Рада поддержала новый состав правительства под руководством Юлии Свириденко.
С тех пор Рада уже уволила двух министров - главу Минэнерго Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко.
Такие кадровые решения были приняты, поскольку Галущенко и Гринчук фигурировали на "пленках Миндича".
Новых министра энергетики и министра юстиции пока не назначили.