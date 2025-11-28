Кабмин снова перезагрузят? Зеленский потребовал "четких выводов" по всем министрам

Всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, он ожидает, что премьер Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в духе диалога и единства обеспечит для Украины три вещи.

Первая - принятие бюджета на 2026 год. Речь о способности государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую стойкость.

Также Зеленский обратил внимание, что он ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции.

"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимой, и этой войне", - добавил он.

Президент также рассказал, что он говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах.

"В скором времени будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - уточнил он.