ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кабмин снова перезагрузят? Зеленский потребовал "четких выводов" по всем министрам

Киев, Пятница 28 ноября 2025 18:22
UA EN RU
Кабмин снова перезагрузят? Зеленский потребовал "четких выводов" по всем министрам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, он ожидает, что премьер Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в духе диалога и единства обеспечит для Украины три вещи.

Первая - принятие бюджета на 2026 год. Речь о способности государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую стойкость.

Также Зеленский обратил внимание, что он ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции.

"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам и этой зимой, и этой войне", - добавил он.

Президент также рассказал, что он говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и регионах.

"В скором времени будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - уточнил он.

Летняя перезагрузка Кабмина

Напомним, последняя перезагрузка Кабинета министров Украины произошла только недавно - 17 июля Рада поддержала новый состав правительства под руководством Юлии Свириденко.

С тех пор Рада уже уволила двух министров - главу Минэнерго Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко.

Такие кадровые решения были приняты, поскольку Галущенко и Гринчук фигурировали на "пленках Миндича".

Новых министра энергетики и министра юстиции пока не назначили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Юлия Свириденко
Новости
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
В Еврокомиссии сделали заявление об обысках у Ермака
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает