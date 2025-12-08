Украина завтра завершит работу над планом и передаст его США, - Зеленский

Украина уже завтра, 9 декабря, подготовит мирный план, после чего отправит его в Соединенные Штаты.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

" Советники будут работать над последней версией плана, которую привез Умеров. Советники европейцев с Украиной. Я думаю, завтра план будет готов, мы еще раз на него посмотрим и отправим США ", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, есть прогресс в сторону возможного потенциального окончания войны.

"Сегодня мы хорошо поговорили в Лондоне, мы оставили советников, это говорит, что есть прогресс от каждого плана - от первого до сегодняшнего, который проговаривали с европейцами", - сказал лидер страны.

Мирный план США

Напомним, США до сих пор не обнародовали официальное содержание мирного плана по завершению войны России против Украины. В то же время западные СМИ сообщают, что его первоначальная версия насчитывала 28 пунктов.

По неофициальной информации, в проекте содержались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы "пожертвовать" Донецкой и Луганской областями, фактически передав их РФ без боевых действий.

Кроме того, план якобы предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО - страна должна была законодательно зафиксировать нейтральный статус.

Отметим, по данным Axios, Зеленский во время субботних переговоров с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждал два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности. Источники говорят, что первая тема сложная, но по второй есть прогресс.

В частности, украинский лидер 2 декабря отмечал, что гарантии безопасности является одним из трех самых чувствительных вопросов во время переговоров украинских чиновников с американскими.

Сегодня, 8 декабря, лидеры Германии, Франции и Великобритании во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и длительного" мира.

Согласно данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.