Зеленский заявил о необходимости консультации в широком кругу европейских партнеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Двигаемся достаточно оперативно, и наша команда во Флориде работала с американской стороной. Были также приглашены европейские представители. Важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что настоящие сигналы от России только негативные - штурмы на фронте, российские военные преступления в приграничье и удары по украинской инфраструктуре только продолжаются.

"Нужно, чтобы об этом все в мире не молчали", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Норвегию за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после их ударов. Норвегия будет помогать Украине и с энергетической устойчивостью.

"Есть общее ощущение, что после работы сейчас в Америке нашей дипломатической команды стоит провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами", - добавил глава государства.