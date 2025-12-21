Зеленский заявил о необходимости консультации в широком кругу европейских партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Подробно обсудили дипломатическую работу в эти дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Двигаемся достаточно оперативно, и наша команда во Флориде работала с американской стороной. Были также приглашены европейские представители. Важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны", - отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что настоящие сигналы от России только негативные - штурмы на фронте, российские военные преступления в приграничье и удары по украинской инфраструктуре только продолжаются.
"Нужно, чтобы об этом все в мире не молчали", - подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил Норвегию за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после их ударов. Норвегия будет помогать Украине и с энергетической устойчивостью.
"Есть общее ощущение, что после работы сейчас в Америке нашей дипломатической команды стоит провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами", - добавил глава государства.
Переговоры по мирному плану США
Напомним, Украина, США и европейские партнеры уже около месяца работают над доработкой нового мирного плана, который Вашингтон предложил еще в ноябре.
Очередной раунд переговоров на днях состоялся в Майами с участием министра обороны Рустема Умерова, а также представителей США и Европы.
Стороны обсудили американский мирный план из 20 пунктов, вопросы гарантий безопасности и будущий договор о восстановлении Украины.
По итогам переговоров Умеров заявил, что Украина и США согласовали дальнейшие шаги и договорились продолжить совместную работу в ближайшее время.
20 декабря в Майами прибыл посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев на переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером - темой переговоров также станет мирный план по завершению войны. Сегодня переговоры продолжатся.