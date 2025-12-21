ua en ru
Зеленський заявив про необхідність консультації в широкому колі європейських партнерів

Неділя 21 грудня 2025 12:55
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Детально обговорили дипломатичну роботу цими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Рухаємось достатньо оперативно, і наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально, і це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку", - зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що справжні сигнали від Росії тільки негативні - штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні та удари по українській інфраструктурі тільки продовжуються.

"Потрібно, щоб про це все у світі не мовчали", - наголосив президент.

Зеленський подякував Норвегії за готовність допомагати в подальшому як із тиском на Росію, так і у відновленні після їхніх ударів. Норвегія допомагатиме Україні і з енергетичною стійкістю.

"Є спільне відчуття, що після роботи зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації й в ширшому колі з європейськими партнерами", - додав глава держави.

Переговори щодо мирного плану США

Нагадаємо, Україна, США та європейські партнери вже близько місяця працюють над доопрацюванням нового мирного плану, який Вашингтон запропонував ще в листопаді.

Черговий раунд переговорів днями відбувся в Маямі за участю міністра оборони Рустема Умерова, а також представників США та Європи.

Сторони обговорили американський мирний план із 20 пунктів, питання безпекових гарантій і майбутній договір про відновлення України.

За підсумками переговорів Умеров заявив, що Україна та США узгодили подальші кроки й домовилися продовжити спільну роботу найближчим часом.

20 грудня до Маямі прибув посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв на переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером - темою переговорів також стане мирний план щодо завершення війни. Сьогодні переговори продовжаться.

