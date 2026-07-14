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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский завтра придет на фракцию "Слуги народа", обсудят кадры с Корецким

17:22 14.07.2026 Вт
2 мин
Заседаний фракции СН по поводу изменений в Кабмине будет два
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr by president_of_ukraine)

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 15 июля, примет участие в заседании фракции "Слуги народа".

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Как рассказывают собеседники РБК-Украина в парламенте, сегодня никаких закрытых мероприятий по назначению нового правительства уже не планируется.

Как ожидается, завтра утром кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий встретится с депутатами от "Слуги народа", потом - с депутатами из других фракций и групп.

Кроме того, завтра отдельно планируется расширенное заседание фракции СН уже с участием президента Владимира Зеленского.

Обновление Кабмина

Напомним, еще в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для дальнейших изменений нужно обновить Кабмин. В частности, он предложил Юлии Свириденко возглавить направление в отношениях с ключевым партнером Украины.

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о должности посла Украины в США. Но собеседники издания отметили, что Свириденко еще не приняла предложение.

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с поста премьера.

По данным источников РБК-Украина, главным кандидатом на эту должность является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Официальных объявлений по этому поводу пока не было.

Ожидается, что парламент будет голосовать за нового премьера уже в четверг, 16 июля.

Подробнее об изменениях в Кабмине - в материале РБК-Украина.

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