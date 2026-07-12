Зеленский анонсировал замену Кабмина и силовиков, Свириденко получит другую должность

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Юлию Свириденко с должности премьер-министра. Она возглавит новое важное направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

Президент также анонсировал изменения в составе руководителей правоохранительных органов.

"Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. Рассчитываю, что вместе с парламентариями проведем соответствующие замены в правительстве Украины", - отметил Зеленский.

Президент обсудил детали с премьером Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров.

По его словам, в Украине начнутся кадровые изменения, гарантирующие реализацию обновленной политической стратегии.

Напомним, Юлия Свириденко занимала должность премьер-министра Украины всего год.

В июле 2025 года президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил возглавить Кабмин Свириденко, занимавшую должность первого вице-премьера и министра экономики с 2021 года.

Позже Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получил новых руководителей.