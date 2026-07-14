Зеленский завтра придет на фракцию "Слуги народа", обсудят кадры с Корецким
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 15 июля, примет участие в заседании фракции "Слуги народа".
Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
Как рассказывают собеседники РБК-Украина в парламенте, сегодня никаких закрытых мероприятий по назначению нового правительства уже не планируется.
Как ожидается, завтра утром кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий встретится с депутатами от "Слуги народа", потом - с депутатами из других фракций и групп.
Кроме того, завтра отдельно планируется расширенное заседание фракции СН уже с участием президента Владимира Зеленского.
Обновление Кабмина
Напомним, еще в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для дальнейших изменений нужно обновить Кабмин. В частности, он предложил Юлии Свириденко возглавить направление в отношениях с ключевым партнером Украины.
Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о должности посла Украины в США. Но собеседники издания отметили, что Свириденко еще не приняла предложение.
Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с поста премьера.
По данным источников РБК-Украина, главным кандидатом на эту должность является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Официальных объявлений по этому поводу пока не было.
Ожидается, что парламент будет голосовать за нового премьера уже в четверг, 16 июля.
Подробнее об изменениях в Кабмине - в материале РБК-Украина.