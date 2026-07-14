ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский завтра придет на фракцию "Слуги народа", обсудят кадры с Корецким

17:22 14.07.2026 Вт
2 мин
Заседаний фракции СН по поводу изменений в Кабмине будет два
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Зеленский завтра придет на фракцию "Слуги народа", обсудят кадры с Корецким Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr by president_of_ukraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 15 июля, примет участие в заседании фракции "Слуги народа".

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Как рассказывают собеседники РБК-Украина в парламенте, сегодня никаких закрытых мероприятий по назначению нового правительства уже не планируется.

Как ожидается, завтра утром кандидат в премьер-министры Сергей Корецкий встретится с депутатами от "Слуги народа", потом - с депутатами из других фракций и групп.

Кроме того, завтра отдельно планируется расширенное заседание фракции СН уже с участием президента Владимира Зеленского.

Обновление Кабмина

Напомним, еще в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для дальнейших изменений нужно обновить Кабмин. В частности, он предложил Юлии Свириденко возглавить направление в отношениях с ключевым партнером Украины.

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о должности посла Украины в США. Но собеседники издания отметили, что Свириденко еще не приняла предложение.

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с поста премьера.

По данным источников РБК-Украина, главным кандидатом на эту должность является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Официальных объявлений по этому поводу пока не было.

Ожидается, что парламент будет голосовать за нового премьера уже в четверг, 16 июля.

Подробнее об изменениях в Кабмине - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Юлия Свириденко Сергей Корецкий Слуга народа
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком