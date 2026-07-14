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Зеленський завтра прийде на фракцію "Слуги народу", обговорять кадри з Корецьким

17:22 14.07.2026 Вт
2 хв
Засідань фракції СН з приводу змін в Кабміні буде два
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Зеленський завтра прийде на фракцію "Слуги народу", обговорять кадри з Корецьким Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr by president_of_ukraine)
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Президент України Володимир Зеленський завтра, 15 липня, візьме участь у засіданні фракції "Слуги народу".

Про це РБК-Україна повідомили поінформовані джерела.

Як розповідають співрозмовники РБК-Україна в парламенті, сьогодні жодних закритих заходів щодо призначення нового уряду вже не планується.

Як очікується, завтра зранку кандидат у прем'єр-міністри Сергій Корецький зустрінеться з депутатами від "Слуги народу", згодом - з депутатами з інших фракцій та груп.

Окрім того, завтра окремо планується розширене засідання фракції СН вже за участі президента Володимира Зеленського.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, ще наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський зазначив, що для подальших змін потрібно оновити Кабмін. Зокрема, він запропонував Юлії Свириденко очолити напрям у відносинах з ключовим партнером України.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться про посаду посла України в США. Але співрозмовники видання зазначили, що Свириденко ще не прийняла пропозицію.

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єра.

За даними джерел РБК-Україна, головним кандидатом на цю посаду є очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький. Офіційних оголошень з цього приводу поки не було.

Очікується, що парламент голосуватиме за нового прем'єра вже у четвер, 16 липня.

Детальніше про зміни в Кабміні - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Юлія Свириденко Сергій Корецький Слуга народа
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