Зеленский созвонится с Трампом, а Украина получит новую систему ПВО: новости за 3 сентября

Зеленский обсудит с Трампом дедлайн по санкциям против России: уточним сроки

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поговорить с президентом США Дональдом Трампом и уточнить конкретный дедлайн по санкциям против России.

Глава украинского государства обратил внимание, что с США обсуждалась возможность давления на Россию, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина вести диалог. Речь о тарифах и санкциях. В частности, Трампу передавали сигналы о том, что если встречи Украины и РФ на уровне лидеров не будет, то необходимы будут санкции.

Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от нордических стран и Балтии

Украина накануне зимы получит дополнительную систему противовоздушной обороны от нордических стран и Балтии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.

РФ запустила более 500 дронов и ракет по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 3 сентября оккупанты выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотников Сил обороны Украины.

В Украине разрешат бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, дающий критическим предприятиям право брать на работу и бронировать на 45 дней людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. За это время они должны привести документы в порядок.

Проект №13335 поддержали 283 депутата.

"Пусть приезжает": Путин назвал условие встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Но для этого Зеленский, мол, должен приехать в Москву.