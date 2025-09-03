ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине разрешат бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Украина, Среда 03 сентября 2025 12:49
UA EN RU
В Украине разрешат бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета Фото: Бронирование будет возможно без военного билета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, дающий критическим предприятиям право брать на работу и бронировать на 45 дней людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. За это время они должны привести документы в порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

По его данным, проект №13335 поддержали 283 депутата.

Нормы законопроекта

Проектом предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.

Критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса получат право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на учете в ТЦК.

Испытание при приеме на работу на оборонных предприятиях не может превышать 45 календарных дней.

Бронированию на 45 дней подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса:

  • у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,
  • и/или он не состоит на воинском учете,
  • и/или не уточнил персональные данные,
  • и/или находится в розыске, кроме случаев нарушения статьи 336 (Уклонение от призыва) и статьи 337 (уклонение от воинского учета или учебных сборов) Уголовного кодекса Украины.

Если военнообязанный работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, допускается его увольнение.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.

Во время бронирования критически важные предприятия сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании, говорится в документе.

Кабинет министров разрешил бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Мобилизация в Украине
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике