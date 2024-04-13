Германия отправит Украине еще одну установку Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV .

"Благодарен канцлеру за решение о поставках еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - написал президент в Telegram-канале .

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом и поблагодарил его за Patriot.

Ранее, по данным N-TV, Вооруженные силы Германии уже предоставили Украине две огневые установки Patriot.

"В связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии приняло решение дополнительно укрепить украинскую противовоздушную оборону", - цитирует N-TV заявление немецкого министерства обороны.

Системы ПВО для Украины

Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением своей ПВО, призывая партнеров передавать свои установки, способные сбивать российские ракеты и дроны.

Однако потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики. Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них. Однако, как отмечал министр, в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику.

Сегодня, как говорил Кулеба, Украина ведет переговоры по получению двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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