У НАТО много систем ПВО, которыми можно поделиться с Украиной, - Столтенберг
У стран-членов НАТО есть достаточное количество систем противовоздушной обороны, которые можно предоставить Украине для защиты от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.
"Я не могу назвать точное количество, потому что это разведывательная или секретная информация, в которую я не могу вдаваться. В Европе их меньше 100", - сказал Столтенберг.
По его словам, Альянс имеет значительное количество батарей Patriot, но это также отражает тот факт, что Соединенные Штаты, которые являются союзником с наибольшим количеством этих систем ПВО, "несут глобальную ответственность".
"Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украины, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", - отметил генсек. НАТО.
ПВО для Украины
Потребность Украины в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как сообщалось ранее, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. В частности, было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
Стоит отметить, что в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику.
В настоящее время Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.
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