Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину

Среда 29 октября 2025 17:18
Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину Архивное фото: президент Аргентины Хавьер Милей и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский поздравил Хавьера с победой его партии на парламентских выборах.

Украинский президент отметил, что Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и пожелал, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы.

"Пригласил господина президента приехать в Украину, чтобы продолжить наш диалог и обсудить все ключевые перспективы развития отношений между нашими странами. Действительно много проектов можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте", - добавил он.

Выборы в Аргентине

Напомним, на днях в Аргентине партия президента Хавьера Милея "Свобода наступает" одержала победу на ключевых промежуточных выборах, которые рассматривались, в частности, как проверка поддержки его реформ.

Милей стал президентом в декабре 2023 года. По официальным данным, инфляция в том году в Аргентине достигла 211%.

Около 40% населения страны жили ниже черты бедности. Менее чем через два года его президентства страна достигла профицита бюджета, а инфляция снизилась до примерно 36%.

Милей сосредоточился на проведении экономических и политических реформ, направленных на стабилизацию финансов и привлечение инвестиций.

При его каденции были введены меры по уменьшению государственного дефицита и упрощению налоговой системы.

Кроме того, Милей активно поддерживает модернизацию инфраструктуры и стремится укрепить международные отношения Аргентины.

Также напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины по дерегуляции и преодолению инфляции.

