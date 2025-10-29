Зеленський запросив президента Аргентини до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та запросив його відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Запросив пана президента приїхати до України, щоб продовжити наш діалог і обговорити всі ключові перспективи розвитку відносин між нашими країнами. Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті", - додав він.

Український президент зазначив, що Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і побажав, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи.

Зеленський привітав Хавʼєра з перемогою його партії на парламентських виборах.

Вибори в Аргентині

Нагадаємо, днями в Аргентині партія президента Хав'єра Мілея "Свобода настає" здобула перемогу на ключових проміжних виборах, які розглядалися, зокрема, як перевірка підтримки його реформ.

Мілей став президентом у грудні 2023 року. За офіційними даними, інфляція того року в Аргентині досягла 211%.

Близько 40% населення країни жили нижче за межі бідності. Менш ніж через два роки його президентства країна досягла профіциту бюджету, а інфляція знизилася до приблизно 36%.

Мілей зосередився на проведенні економічних та політичних реформ, спрямованих на стабілізацію фінансів та залучення інвестицій.

За його каденції були запроваджені заходи для зменшення державного дефіциту та спрощення податкової системи.

Крім того, Мілей активно підтримує модернізацію інфраструктури та прагне зміцнити міжнародні відносини Аргентини.

Також нагадаємо, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна зацікавлена у вивченні досвіду Аргентини з дерегуляції та подолання інфляції.