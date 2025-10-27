ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине

Понедельник 27 октября 2025 11:40
UA EN RU
Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине Фото: президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Аргентине партия президента Хавьера Милея "Свобода наступает" одержала победу на ключевых промежуточных выборах, которые рассматривались, в частности, как проверка поддержки его реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В воскресенье в Аргентине состоялись промежуточные выборы, по итогам которых будут избраны 127 депутатов и 24 сенатора. Партия Милея получила 40,84% голосов, одержав победу в Буэнос-Айресе, а также в провинциях Кордова и Санта-Фе.

Как пишет ВВС, главным сюрпризом стало то, что "Свобода наступает" победила в провинции Буэнос-Айрес - главном избирательном округе страны, который долгое время был политической основой оппонентов Милея - коалиции "Сила Родины", в которую входят бывший президент Кристина Фернандес де Киршнер и губернатор провинции Аксель Кисельоф.

Партия Милея набрала здесь 41,5% голосов, тогда как "Сила Родины" получила 40,8%.

Второе место на выборах заняла "Сила Родины" с 31,62% голосов, третье - альянс "Объединенные провинции" (7,13%), в который входят шесть губернаторов, а почти 4% получил "Левый фронт".

Национальная избирательная палата сообщила, что несмотря на обязательность голосования на участки пришло около 68% избирателей - это самый низкий показатель на национальных выборах с 1983 года.

"Сегодня был исторический день. Аргентинский народ оставил позади упадок и выбрал путь прогресса. Сегодня мы прошли переломный момент. Сегодня начинается строительство великой Аргентины", - заявил Милей в своем выступлении после появления первых результатов.

Достижения Милея на посту президента

Милей стал президентом в декабре 2023 года. По официальным данным, инфляция в том году в Аргентине достигла 211%.

Около 40% населения страны жили ниже черты бедности. Менее чем через два года его президентства страна достигла профицита бюджета, а инфляция снизилась до примерно 36%.

Милей сосредоточился на проведении экономических и политических реформ, направленных на стабилизацию финансов и привлечение инвестиций.

При его каденции были введены меры по уменьшению государственного дефицита и упрощению налоговой системы.

Кроме того, Милей активно поддерживает модернизацию инфраструктуры и стремится укрепить международные отношения Аргентины.

Недавно президент Аргентины провел рок-концерт в Буэнос-Айресе, пытаясь поднять рейтинг на фоне экономического кризиса и политических скандалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аргентина
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию