Партия президента Милея победила на промежуточных выборах в Аргентине

В Аргентине партия президента Хавьера Милея "Свобода наступает" одержала победу на ключевых промежуточных выборах, которые рассматривались, в частности, как проверка поддержки его реформ.

В воскресенье в Аргентине состоялись промежуточные выборы, по итогам которых будут избраны 127 депутатов и 24 сенатора. Партия Милея получила 40,84% голосов, одержав победу в Буэнос-Айресе, а также в провинциях Кордова и Санта-Фе.

Как пишет ВВС, главным сюрпризом стало то, что "Свобода наступает" победила в провинции Буэнос-Айрес - главном избирательном округе страны, который долгое время был политической основой оппонентов Милея - коалиции "Сила Родины", в которую входят бывший президент Кристина Фернандес де Киршнер и губернатор провинции Аксель Кисельоф.

Партия Милея набрала здесь 41,5% голосов, тогда как "Сила Родины" получила 40,8%.

Второе место на выборах заняла "Сила Родины" с 31,62% голосов, третье - альянс "Объединенные провинции" (7,13%), в который входят шесть губернаторов, а почти 4% получил "Левый фронт".

Национальная избирательная палата сообщила, что несмотря на обязательность голосования на участки пришло около 68% избирателей - это самый низкий показатель на национальных выборах с 1983 года.

"Сегодня был исторический день. Аргентинский народ оставил позади упадок и выбрал путь прогресса. Сегодня мы прошли переломный момент. Сегодня начинается строительство великой Аргентины", - заявил Милей в своем выступлении после появления первых результатов.