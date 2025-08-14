ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский обсудил с президентом Аргентины "шоковую терапию" для Украины

Четверг 14 августа 2025 21:07
UA EN RU
Зеленский обсудил с президентом Аргентины "шоковую терапию" для Украины Фото: президент Аргентины Хавьер Милей и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина заинтересована в изучении опыта Аргентины по дерегуляции и преодолению инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он провел разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

"Конечно, говорили о ситуации в дипломатии. Проинформировал о недавних контактах с партнерами. Подчеркнул, что наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер готов приложить личные усилия", - рассказал глава государства.

Президенты также обсудили экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции.

"Поздравил Хавьера с этими важными результатами. Украина заинтересована в изучении такого опыта. Обсудили соответствующую возможность", - отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас отношения между Украиной и Аргентиной выходят на действительно высокий уровень.

"Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, аграрная промышленность - много есть сфер для потенциального сотрудничества. Договорились также восстановить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Команды будут активно работать, чтобы они состоялись уже в ближайшее время", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил президента Аргентины за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Будем работать вместе со всеми партнерами, чтобы все украинские дети как можно быстрее вернулись домой. Согласовали наши следующие контакты. Буду рад видеть Хавьера в Украине", - добавил он.

Стоит отметить, что "шоковая терапия" в контексте экономики, предложенная Милеем, касается комплекса радикальных экономических реформ, направленных на быстрый переход к свободному рынку.

Эти реформы часто включают либерализацию цен, сокращение государственных расходов, приватизацию и уменьшение регулирования.

В то же время "шоковая терапия" может иметь значительное влияние на общество и экономику, часто вызывая социальные потрясения и экономические трудности на начальных этапах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какими реформами президент Аргентины Хавьер Милей удивил мир и поборол инфляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Аргентина Экономика Украины Инфляция в Украине
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия