Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колесник, которая писала о "валить из страны"
Сегодня, 21 октября, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.
Как отмечается на сайте парламента, Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая. 2 июня, комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной раде принять его в целом.
Дело Колесник
В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.
По данным следствия, она не указала в декларации за 2020 год информацию об аренде двух квартир в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.
Общая стоимость неотраженного имущества, по оценкам детективов, превышала 4,4 миллиона гривен.
Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. В то же время депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.
В июне того же года Апелляционная палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство против Колесник по обвинению в недостоверном декларировании.
Оскандалилась перепиской в Раде
Напомним, еще в 2021 году Анна Колесник "прославилась", засветив свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны".
Тогда 30 марта в парламенте выступал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак - который, в частности, доложил о наращивании российских войск у границ и рассказал детали гибели украинских бойцов 26 марта во время обстрела возле поселка Шумы - на кадрах зафиксировано, как нардеп вела переписку в телефоне.
В чате с абонентом по имени Стас она сообщила, что слушает выступление начальника Генштаба: "Мы слушаем Хомчака. Нужно валить из этой страны", - написала она.
Позже Колесник начала оправдываться, заявив, что имела в виду отдых на майские праздники.