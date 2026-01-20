Есть много народных депутатов, которые уже хотят сложить мандаты, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов.

"Есть много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок. Но тем не менее есть война, есть вызовы войны, есть закон. Так что пока всем нужно работать, как бы сложно ни было", - подчеркнул лидер страны.

По его словам, монобольшинство пытались развалить и влиять на него для голосования "нужных" законов.

"Начиная с существования монобольшинства, пять лет назад, сначала это делали финансовые группы, включая и Коломойского группу. Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать те законы, которые кому-то нужны", - сказал Зеленский.

Он добавил, что монобольшинство сохранилось, а "кто-то не сохранил свою свободу". По его словам, многие из этих политических и финансовых групп во время войны уехали за границу.

"И даже сейчас из-за границы попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство. Но монобольшинство голосовало все законы, которые просил Евросоюз, Всемирный Банк, которые очень нам нужны были для кандидатства на пути в ЕС. Мы стали кандидатами, и монобольшинство на сегодня работает", - сказал лидер страны.