Рада прекратила полномочия нардепа Кормышкиной
Верховная Рада на заседании во вторник, 25 февраля, прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины. В отличие от многих, она лично выступила перед сложением мандата", - написал Железняк.
По его данным, отставку Кормышкиной поддержали 246 парламентариев. Таким образом в Раде остается 400 народных депутатов.
При этом в коалиции 231 депутат. Однако по словам Железняка, место Кормышкиной вскоре займет кто-то из списка "Слуги Народа".
Подозрение для Кормышкиной
Ранее РБК-Украина писало, что осенью прошлого года нардеп Ирина Кормышкина получила подозрение в незаконном обогащении. В период с 2021 по 2022 год она приобрела имущество на 20 млн гривен. Но, согласно декларации, ее доход за эти два года составил не более 2,7 млн гривен.
Также в январе этого года правоохранители выяснили, что Кормышкина в 2023 году не задекларировала дом и земельные участки, стоимость которых составляет 17 млн гривен.
Несколько дней назад стало известно, что нардеп подала заявление о сложении мандата.
Более подробно о Кормышкиной можете узнать в материале РБК-Украина.
К слову, в январе прошлого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что по меньшей мере 17 депутатов СН хотят сложить мандат.
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