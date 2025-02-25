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Рада прекратила полномочия нардепа Кормышкиной

Вторник 25 февраля 2025 11:33
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Рада прекратила полномочия нардепа Кормышкиной Фото: Ирина Кормышкина (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада на заседании во вторник, 25 февраля, прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины. В отличие от многих, она лично выступила перед сложением мандата", - написал Железняк.

По его данным, отставку Кормышкиной поддержали 246 парламентариев. Таким образом в Раде остается 400 народных депутатов.

При этом в коалиции 231 депутат. Однако по словам Железняка, место Кормышкиной вскоре займет кто-то из списка "Слуги Народа".

Подозрение для Кормышкиной

Ранее РБК-Украина писало, что осенью прошлого года нардеп Ирина Кормышкина получила подозрение в незаконном обогащении. В период с 2021 по 2022 год она приобрела имущество на 20 млн гривен. Но, согласно декларации, ее доход за эти два года составил не более 2,7 млн гривен.

Также в январе этого года правоохранители выяснили, что Кормышкина в 2023 году не задекларировала дом и земельные участки, стоимость которых составляет 17 млн гривен.

Несколько дней назад стало известно, что нардеп подала заявление о сложении мандата.

Более подробно о Кормышкиной можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, в январе прошлого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что по меньшей мере 17 депутатов СН хотят сложить мандат.

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