Зеленский предложил Словакии избавиться от российской зависимости и назвал "один принцип"
Украина готова помочь обеспечить энергетическую стабильность Словакии. Но Братислава должна перестать покупать российские энергоресурсы.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства подчеркнул, что Украина готова обеспечивать энергостабильность для Словакии и других партнеров и иметь совместные проекты.
"У нас только один принцип - не российские энергоресурсы", - добавил он.
Зеленский рассказал, что вопрос энергетики стал одной из тем переговоров с Фицо. Они договорились о встрече представителей правительств уже 20 октября.
"Мы готовы иметь общие энергетические проекты, мы готовы к поставкам нефти и газа на территорию Словакии, и я сказал об этом премьеру, если это не российский газ и российская нефть. Потому что у нас война, точка", - отметил президент.
Словакия импортирует российскую нефть
Напомним, Словакия продолжает покупать российскую нефть. Даже несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от российских энергоресурсов, Братислава пока не спешит искать альтернативные источники поставок.
Украинские защитники в августе несколько раз атаковали нефтепровод "Дружба", по которому Словакия получает российскую нефть.
В ответ министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что его страна может остановить экспорт дизельного топлива в Украину.
Он отмечал, что защита поставок российской нефти в Словакию соответствует национальным интересам страны.