Зеленский предложил Словакии избавиться от российской зависимости и назвал "один принцип"

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина готова обеспечивать энергостабильность для Словакии и других партнеров и иметь совместные проекты.

"У нас только один принцип - не российские энергоресурсы", - добавил он.

Зеленский рассказал, что вопрос энергетики стал одной из тем переговоров с Фицо. Они договорились о встрече представителей правительств уже 20 октября.

"Мы готовы иметь общие энергетические проекты, мы готовы к поставкам нефти и газа на территорию Словакии, и я сказал об этом премьеру, если это не российский газ и российская нефть. Потому что у нас война, точка", - отметил президент.