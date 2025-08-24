Словакия после ударов по "Дружбе" угрожает оставить Украину без дизеля

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" противоречат не только интересам Словакии, но и не приносят пользы самой Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVnoviny .

По его словам, словацкий НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти - на данный момент является крупным поставщиком дизельного топлива в Украину. В частности, объект обеспечивает 10% потребления страны.

Однако из-за ударов по "Дружбе" Украина может остаться без топлива от Словакии. Бланар также утверждает, что обсудил эту тему со своими украинским коллегой - Андреем Сибигой, и министр иностранных дел Украины принял эту информацию к сведению

"Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более, когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной", - сказал Бланар.

Отметим, что Slovnaft - это нефтеперерабатывающий завод, который работает в основном на российской нефти. Причем нефть идет именно по нефтепроводу РФ "Дружба", который в последнее время активно атакует украинская сторона. Собственно, заявление со стороны Словакии прозвучало именно по этой причине.

Кроме угрозы для Украины Бланар напомнил, что Евросоюз в заявлении после заседания Европейского совета в январе определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС - неделима. Еврокомиссия в свою очередь - в случае несоблюдения этого готова принять меры.

По этой причине в пятницу, 22 августа, главы МИД Словакии и Венгрии направили совместное письмо главе евродипломатии Кайе Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену. В нем они призвали к немедленному выполнению обязательств государств-членов ЕС по обеспечению безопасности поставок энергоносителей.

"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматичному подходу... Нам необходимо защитить свои интересы", - заявил он.

Также глава МИД Словакии добавил, что сейчас самое главное - как можно скорее закончить войну в Украине, отметив инициативу президента США Дональда Трампа.

"Поскольку только это может положить конец взаимным атакам на энергетическую инфраструктуру со стороны Украины на российскую сторону и наоборот", - добавил он.