Зеленський запропонував Словаччині позбутися російської залежності та назвав "один принцип"

Як передає РБК-Україна , про це на пресконференції з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави наголосив, що Україна готова забезпечувати енергостабільність для Словаччини та інших партнерів і мати спільні проєкти.

"У нас тільки один принцип - не російські енергоресурси", - додав він.

Зеленський розповів, що питання енергетики стало однією з тем переговорів із Фіцо. Вони домовились про зустріч представників урядів уже 20 жовтня.

"Ми готові мати спільні енергетичні проекти, ми готові до постачання нафти і газу на територію Словаччини, і я сказав про це прем'єру, якщо це не російський газ і російська нафта. Тому що у нас війна, точка", - зазначив президент.