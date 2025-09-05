ua en ru
Зеленський запропонував Словаччині позбутися російської залежності та назвав "один принцип"

Ужгород, П'ятниця 05 вересня 2025 18:54
Зеленський запропонував Словаччині позбутися російської залежності та назвав "один принцип" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Офіс президента)
Автор: Іван Носальський

Україна готова допомогти забезпечити енергетичну стабільність Словаччини. Але Братислава повинна перестати купувати російські енергоресурси.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави наголосив, що Україна готова забезпечувати енергостабільність для Словаччини та інших партнерів і мати спільні проєкти.

"У нас тільки один принцип - не російські енергоресурси", - додав він.

Зеленський розповів, що питання енергетики стало однією з тем переговорів із Фіцо. Вони домовились про зустріч представників урядів уже 20 жовтня.

"Ми готові мати спільні енергетичні проекти, ми готові до постачання нафти і газу на територію Словаччини, і я сказав про це прем'єру, якщо це не російський газ і російська нафта. Тому що у нас війна, точка", - зазначив президент.

Словаччина імпортує російську нафту

Нагадаємо, Словаччина продовжує купувати російську нафту. Навіть попри плани Євросоюзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів, Братислава поки що не поспішає шукати альтернативні джерела поставок.

Українські захисники в серпні кілька разів атакували нафтопровід "Дружба", яким Словаччина отримує російську нафту.

У відповідь міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар пригрозив, що його країна може зупинити експорт дизельного палива в Україну.

Він зазначав, що захист поставок російської нафти до Словаччини відповідає національним інтересам країни.

