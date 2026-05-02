ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина предложила Японии сотрудничество в сфере дронов

10:52 02.05.2026 Сб
2 мин
Токио готовится перенимать украинский опыт войны
aimg Мария Науменко
Украина предложила Японии сотрудничество в сфере дронов Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и беспилотных систем и предлагает поделиться опытом, полученным во время полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги Kyodo News.

"Украина готова поделиться с Японией своим опытом, приобретенным на поле боя", - заявил Сибига.

Он добавил, что Киев открыт к сотрудничеству в зависимости от уровня готовности японской стороны.

Ранее источники сообщали, что Япония рассматривает возможность внедрения украинских беспилотников, которые были разработаны и усовершенствованы во время войны. По их данным, обсуждается, в частности, и возможность заключения двустороннего соглашения.

В то же время правительство Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаичи работает над усилением оборонного потенциала страны. Это происходит на фоне роста рисков безопасности, которые в Токио называют самыми серьезными со времен окончания Второй мировой войны.

По информации источников, обсуждение сотрудничества в сфере дронов началось после обращения украинской стороны. Ранее Украина уже заключала подобные договоренности со странами Персидского залива, в частности Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, которые также заинтересованы в противодействии дроновым угрозам.

Возможная встреча между лидерами Украины и Японии

Сибига также отметил, что Киев "очень заинтересован в диалоге на высоком, самом высоком уровне". В частности, речь идет о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии во время саммита "Большой семерки" в июне во Франции.

Кроме того, министр сообщил о планах посетить Японию во второй половине года.

Япония уже использует опыт войны в Украине для развития собственных беспилотников. Там создали дешевый дрон ACM-01 Shiraha стоимостью около 450 долларов, рассчитанный на массовое производство.

Японские инженеры, анализируя боевые действия в Украине, пришли к выводу, что современная война требует большого количества простых и доступных дронов, которые можно быстро заменять.

Больше по теме:
МИД Украины Украина Япония Андрей Сибига Дрони
Новости
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы