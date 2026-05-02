Украина предложила Японии сотрудничество в сфере дронов

Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотников и беспилотных систем и предлагает поделиться опытом, полученным во время полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги Kyodo News .

"Украина готова поделиться с Японией своим опытом, приобретенным на поле боя", - заявил Сибига.

Он добавил, что Киев открыт к сотрудничеству в зависимости от уровня готовности японской стороны.

Ранее источники сообщали, что Япония рассматривает возможность внедрения украинских беспилотников, которые были разработаны и усовершенствованы во время войны. По их данным, обсуждается, в частности, и возможность заключения двустороннего соглашения.

В то же время правительство Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаичи работает над усилением оборонного потенциала страны. Это происходит на фоне роста рисков безопасности, которые в Токио называют самыми серьезными со времен окончания Второй мировой войны.

По информации источников, обсуждение сотрудничества в сфере дронов началось после обращения украинской стороны. Ранее Украина уже заключала подобные договоренности со странами Персидского залива, в частности Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, которые также заинтересованы в противодействии дроновым угрозам.

Возможная встреча между лидерами Украины и Японии

Сибига также отметил, что Киев "очень заинтересован в диалоге на высоком, самом высоком уровне". В частности, речь идет о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Японии во время саммита "Большой семерки" в июне во Франции.

Кроме того, министр сообщил о планах посетить Японию во второй половине года.