Зеленский и Стармер обсудили поддержку Украины и подготовку к переговорам

21:26 03.05.2026 Вс
О чем говорили лидеры?
aimg Сергей Козачук
Зеленский и Стармер обсудили поддержку Украины и подготовку к переговорам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили оборонную поддержку, энергетику и мирные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

Оборонная поддержка и борьба с теневым флотом

По словам президента, во время встречи особое внимание уделили оборонной поддержке Украины, в частности взносам в программу PURL, а также противодействию российскому теневому флоту.

"Мы в Украине ценим все шаги Великобритании для поддержки нашего народа и ослабления агрессора", - отметил глава государства.

Также Зеленский проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и недавних ударах РФ по Украине.

Президент подчеркнул необходимость совместной европейской противовоздушной обороны.

"Важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала общую систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России", - подчеркнул он.

Переговорный процесс

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате для достижения справедливого и достойного мира.

Стороны высоко оценили позицию Великобритании относительно продолжения давления на РФ.

Пакеты помощи и подготовка к переговорам

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия выделит 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины. В рамках этой встречи стороны детально обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.

Также недавно сообщалось, что Зеленский работает над стратегией ведения переговоров с РФ без помощи США. По данным СМИ, украинский президент рассматривает альтернативные форматы и привлечение других европейских партнеров для продолжения переговорного процесса по достижению справедливого мира.

