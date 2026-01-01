Зеленский заинтриговал заявлением о важном дне для внутренней политики Украины

Для внутренней политики Украины завтра, 2 января, будет важный день. Детали пока неизвестны.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Он не уточнил, о чем именно идет речь.

"Завтра будет важный день внутренней политики для Украины", - сказал глава украинского государства.

Зеленский определился с новым главой ОП

Напомним, 28 ноября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

Такое решение было принято на фоне слухов о том, что Ермак якобы фигурировал на так называемых "пленках Миндича", которые обнародовало Национальное антикоррупционное бюро. Эту информацию правоохранители по состоянию на сегодня так и не подтвердили.

При этом официально было известно, что сотрудники НАБУ проводили у Ермака обыски.

Источники РБК-Украина рассказали, что за увольнение Ермака выступал первый вице-премьер Михаил Федоров, а также народные депутаты от партии "Слуга народа".

Нового руководителя Офиса президента Зеленский не назначил за более чем месяц. Сам президент отмечал, что кандидатами на эту должность являются министр обороны Денис Шмыгаль и Федоров, но их сложно будет заменить. Также среди кандидатов были руководитель ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП Павел Палиса.

30 декабря глава украинского государства заявил, что он определился с кандидатурой нового главы Офиса президента. О ком речь - он не уточнил.