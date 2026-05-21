Россияне хотят захватить Сумы или Харьков, - ДШВ

Ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телемарафона.

По словам военного, среди целей россиян - Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские военные фиксируют попытки оккупантов продвинуться как можно ближе к Сумам, которые сейчас находятся в зоне ответственности десантников.

"Их цель, как минимум, захватить Сумы, как областной центр. Им это не удается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой истории. Поэтому они давят сейчас", - отметил Карпьяк.

Он подчеркнул, что Россия хотела бы захватить столько, сколько сможет. Спикер отметил, что россияне не пытаются создать буферную зону, чтобы Украина не повторила Курскую операцию, а стараются наступать.

"Они осуществляют наступательные действия, попытки наступательных действий", - сказал Карпьяк.

Напомним, на Великобурлукском направлении Харьковской области украинские защитники прижали оккупантов к границе - за месяц россиян выбили из двух населенных пунктов.