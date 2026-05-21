Россияне хотят захватить Сумы или Харьков, - ДШВ

23:15 21.05.2026 Чт
2 мин
Где украинские воины уже фиксируют попытки наступления врага?
Валерий Ульяненко
Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телемарафона.

По словам военного, среди целей россиян - Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские военные фиксируют попытки оккупантов продвинуться как можно ближе к Сумам, которые сейчас находятся в зоне ответственности десантников.

"Их цель, как минимум, захватить Сумы, как областной центр. Им это не удается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой истории. Поэтому они давят сейчас", - отметил Карпьяк.

Он подчеркнул, что Россия хотела бы захватить столько, сколько сможет. Спикер отметил, что россияне не пытаются создать буферную зону, чтобы Украина не повторила Курскую операцию, а стараются наступать.

"Они осуществляют наступательные действия, попытки наступательных действий", - сказал Карпьяк.

Напомним, на Великобурлукском направлении Харьковской области украинские защитники прижали оккупантов к границе - за месяц россиян выбили из двух населенных пунктов.

Отметим, Силы обороны полностью контролируют Купянск, несмотря на попытки россиян просачиваться в город малыми группами. Большинство таких попыток украинские воины обнаруживают и нейтрализуют.

Согласно данным Института изучения войны, ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции - серия контратак на разных участках фронта дала ощутимый результат. Отмечается, что украинские удары средней дальности существенно снизили наступательную способность оккупантов.

