ВСУ перешли в контратаки и достигли наибольших успехов со времени Курской операции, - ISW

11:51 21.05.2026 Чт
3 мин
Похоже, Украина перехватывает инициативу
aimg Ирина Глухова
ВСУ перешли в контратаки и достигли наибольших успехов со времени Курской операции, - ISW Фото иллюстративное: ВСУ перешли в контратаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: ВСУ имеют успехи на одном из самых горячих направлений фронта, - Сырский

Какие результаты

Как отмечают аналитики, в течение последних месяцев украинские силы провели серию контратак на разных участках фронта, достигнув наиболее ощутимых результатов со времени операции в Курской области.

Так, ВСУ смогли вернуть значительную часть территорий в районе Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге страны зимой и весной 2026 года, а также продвинулись в западной части Запорожской области.

В ISW отмечают, что украинские контратаки на юге создали каскадные оперативные и стратегические последствия для весенне-летнего наступления российской армии на так называемый "пояс крепостей". Это заставило войска РФ выбирать между сдерживанием украинского продвижения и переброской сил на приоритетные направления.

Также усиленная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, техники и живой силы с начала 2026 года существенно ухудшила способность российских оккупантов проводить наступательные операции по всей линии фронта.

ВСУ перешли в контратаки и достигли наибольших успехов со времени Курской операции, - ISW

Сырский: украинские атаки опережают российские

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 мая заявил, что точные украинские удары, уничтожение резервов российской армии и постоянное давление на штурмовые подразделения позволили украинским силам все больше перехватывать тактическую инициативу и заставлять захватчиков действовать в навязанном Украиной темпе.

По его словам, по состоянию на 14 мая количество наступательных действий ВСУ превышало аналогичную активность войск РФ.

Аналитики также отмечают, что украинские силы идут к выполнению своих целевых показателей по потерям российской армии в мае 2026 года.

Дроны бьют россиян

Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт "Мадьяр" Бровди 20 мая сообщил, что только за первые 19 дней мая украинские дроны поразили 19 203 российских военных. Из них более 6 тысяч приходится на удары подразделений СБС.

Он прогнозирует, что до конца месяца количество потерь армии РФ от ударов дронов может превысить 34 тысячи, не учитывая артиллерийские обстрелы, удары по тылам и другие неподтвержденные потери.

Россия не успевает пополнять потери

Тем временем Министерство обороны РФ сталкивается с проблемами пополнения личного состава. По данным ISW, в первом квартале 2026 года российская армия заключила лишь 70 500 контрактов, что ниже необходимого уровня для компенсации потерь.

Аналитики считают, что украинские войска и в дальнейшем будут расширять удары средней дальности и продолжать контратаки на уязвимых участках фронта, что еще больше усложнит наступательные возможности российской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили от россиян 9 населенных пунктов и еще 3 полностью зачистили от врага.

Также стало известно, что украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город малыми группами.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников