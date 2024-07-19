Зеленский заинтриговал решением Польши для быстрых поставок F-16 в Украину

Польское правительство приняло решение, которое позволит Украине как можно скорее получить истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter , Defence24 и PAP .

По словам главы государства, вчера, 18 июля, он провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе саммита Европейского политического сообщества в Британии. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины.

"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства по вопросу, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил польского премьера за эффективное выполнение договоренностей.

Какое решение могла принять Польша

По информации польского портала Defence24, решение польского правительства может быть связано с организацией поставок F-16 в Украину или вопросами логистики.

Журналисты уже запросили информацию по этому поводу в польском Правительственном информационном центре.

Обновлено 17:34

По информации источников PAP, решение Польши касается логистических вопросов, которые связаны с транспортировкой техники.