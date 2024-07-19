Зеленский заинтриговал решением Польши для быстрых поставок F-16 в Украину
Польское правительство приняло решение, которое позволит Украине как можно скорее получить истребители F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter, Defence24 и PAP.
По словам главы государства, вчера, 18 июля, он провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе саммита Европейского политического сообщества в Британии. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины.
"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства по вопросу, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил польского премьера за эффективное выполнение договоренностей.
Какое решение могла принять Польша
По информации польского портала Defence24, решение польского правительства может быть связано с организацией поставок F-16 в Украину или вопросами логистики.
Журналисты уже запросили информацию по этому поводу в польском Правительственном информационном центре.
Обновлено 17:34
По информации источников PAP, решение Польши касается логистических вопросов, которые связаны с транспортировкой техники.
F-16 для Украины
Напомним, на прошлой неделе США, Дания и Нидерланды заявили о начале передачи Украине истребителей F-16. Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина, вероятно, будет использовать такие самолеты уже этим летом.
При этом на этой неделе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что первые истребители доставят в Украину в ближайшее время. Он подчеркивал, что детали о поставках раскрывать не может, поскольку подобная информация будет полезна для России.
К слову, как отмечал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, партнеры пообещали Украине больше самолетов F-16, чем обучили пилотов и инженеров.
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