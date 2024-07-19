ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський заінтригував рішенням Польщі для швидкого постачання F-16 в Україну

П'ятниця 19 липня 2024 17:03
UA EN RU
Зеленський заінтригував рішенням Польщі для швидкого постачання F-16 в Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Польський уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter, Defence24 і PAP.

За словами глави держави, вчора, 18 липня, він провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Сторони обговорили посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16", - зазначив Зеленський.

Він подякував польському прем'єру за ефективне виконання домовленостей.

Яке рішення могла ухвалити Польща

За інформацією польського порталу Defence24, рішення польського уряду може бути пов'язане з організацією постачання F-16 в Україну або питаннями логістики.

Журналісти вже запросили інформацію з цього приводу у польського Урядового інформаційного центру.

Оновлено 17:34

За інформацією джерел PAP, рішення Польщі стосується логістичних питань, пов'язаних із транспортуванням техніки.

F-16 для України

Нагадаємо, минулого тижня США, Данія та Нідерланди заявили про початок передачі Україні винищувачів F-16. Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, Україна, ймовірно, використовуватиме такі літаки вже цього літа.

При цьому міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що перші винищувачі доставлять в Україну найближчим часом. Він наголошував, що деталі про постачання розкривати не може, оскільки подібна інформація буде корисною для Росії.

До речі, як зазначав голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, партнери пообіцяли Україні більше літаків F-16, ніж навчили пілотів та інженерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Туск Польща F-16 Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу
На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла