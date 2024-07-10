Передача Украине F-16 от Дании и Нидерландов уже происходит

Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16, которые помогут защитится от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на саммите НАТО, пресс-службу Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

"Я рад объявить, что пока мы сейчас разговариваем, ведется передача F-16 (Украине, - ред.), из Дании, из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в украинском небе этим летом", - рассказал Блинкен.

По его словам, самолеты передают, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать эффективную защиту от российской агрессии.

Тем временем на сайте Белого дома обнародовали общее заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен о поставках F-16 в Украину.

"Правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке Соединенных Штатов. Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом", - сказано в заявлении.

Лидеры добавили, что более детальных подробностей о поставках раскрывать не могут по соображениям безопасности.

Байден, Схоф и Фредериксен поблагодарили Бельгию и Норвегию за обещание передать Украине дополнительные истребители F-16.

По словам лидеров, укрепление украинского воздушного потенциала будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16 (в эскадрилью обычно входит 12 самолетов).

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, Нидерланды и США за практические шаги для усиления украинских Воздушных сил истребителями F-16.



"Благодарен Бельгии и Норвегии за их готовность предоставить нам свои истребители F-16. Это четкий сигнал того, что способность России терроризировать украинский народ, города и общины будет и дальше уменьшаться", - добавил он.

По словам главы государства, он уверен, что F-16 помогут Украине защититься от жестоких атак РФ, таких как удар по детской больнице "Охматдет".

"Ожидаю, что наша коалиция военно-воздушных сил еще больше усилится благодаря присоединению новых участников", - отметил президент.