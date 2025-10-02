ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа: возможно, получим что-то большее

Копенгаген, Четверг 02 октября 2025 18:38
UA EN RU
Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа: возможно, получим что-то большее Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина после встречи с США на уровне лидеров может получить новую помощь в контексте дальнобойных ударов. Какую именно - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Дании.

Глава государства отметил, что Украина никогда первой не атаковала объекты гражданской инфраструктуры РФ, а только отвечала на удары агрессора. Около года назад у украинских защитников не было возможностей отвечать, и тогда удары оккупантов приводили к блэкаутам.

По словам Зеленского, Украина потенциально может применять столько же дронов в день, сколько Россия (около 500-600 единиц). Но все упирается в финансирование.

Он отметил, что если Украине удастся выйти на такие показатели в контексте применения беспилотников, то у россиян появятся вопросы к российскому диктатору Владимиру Путину.

"До этого мы использовали только наши системы вооружения. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее", - заинтриговал президент.

Слухи о Tomahawk

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке призвал к передаче украинским защитникам дальнобойных ракет Tomahawk.

Сам глава украинского государства рассказал, что Украина передала США все запросы по вооружению, но подтверждать слухи о Tomahawk он не стал.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение должен принять только президент Дональд Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным