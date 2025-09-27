ua en ru
Просила ли Украина у США ракеты Tomahawk: что говорит Зеленский

Украина, Суббота 27 сентября 2025 16:02
Просила ли Украина у США ракеты Tomahawk: что говорит Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина передала США все свои пожелания и запросы по вооружению в документах по вопросу большой сделки по продаже оружия. Есть ли там запрос на ракеты Tomahawk - останется без комментариев из-за "чувствительности темы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.

Зеленский заверил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева получить то, или иное вооружение - "с деталями и иллюстрациями".

"И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - отметил он, отвечая на вопросы прессы.

Отметим, по данным СМИ, Зеленский во время закрытой встречи с Трампом на полях недели высокого уровня в Генеральной ассамблее ООН попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk. Украина в течение последнего года неоднократно поднимала вопрос о поставках этого вооружения.

Американские газеты пишут, что администрация Трампа изучает возможность удовлетворить просьбу Зеленского и предоставить Украине ракет Tomahawk. Это будет огромный шаг по сравнению с действиями администрации 46-го президента США Джозефа Байдена, которая отказывалась давать ракеты из-за опасений так называемой "эскалации".

