Просила ли Украина у США ракеты Tomahawk: что говорит Зеленский
Украина передала США все свои пожелания и запросы по вооружению в документах по вопросу большой сделки по продаже оружия. Есть ли там запрос на ракеты Tomahawk - останется без комментариев из-за "чувствительности темы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.
Зеленский заверил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева получить то, или иное вооружение - "с деталями и иллюстрациями".
"И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - отметил он, отвечая на вопросы прессы.
Отметим, по данным СМИ, Зеленский во время закрытой встречи с Трампом на полях недели высокого уровня в Генеральной ассамблее ООН попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk. Украина в течение последнего года неоднократно поднимала вопрос о поставках этого вооружения.
Американские газеты пишут, что администрация Трампа изучает возможность удовлетворить просьбу Зеленского и предоставить Украине ракет Tomahawk. Это будет огромный шаг по сравнению с действиями администрации 46-го президента США Джозефа Байдена, которая отказывалась давать ракеты из-за опасений так называемой "эскалации".