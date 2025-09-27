Просила ли Украина у США ракеты Tomahawk: что говорит Зеленский

Украина передала США все свои пожелания и запросы по вооружению в документах по вопросу большой сделки по продаже оружия. Есть ли там запрос на ракеты Tomahawk - останется без комментариев из-за "чувствительности темы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.

Зеленский заверил, что США получили от Украины все детали относительно желаний Киева получить то, или иное вооружение - "с деталями и иллюстрациями".

"И все это в принципе предусмотрено в нашей большой сделке на 90 млрд долларов, но мы готовы и к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное. Больше я деталей не могу сказать, очень чувствительный вопрос", - отметил он, отвечая на вопросы прессы.